ООН продовжила розслідування хіматак у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Рада безпеки ООН на два тижні продовжила мандат на розслідування хімічних атак в Сирії, підтримавши 31 жовтня пропозицію США, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Час до 18 листопада дипломати мають використати, щоб поновити розслідування ще на один рік.
Минулого тижня у спільній доповіді ООН та Організації за заборону хімічної зброї були оприлюднені документи, згідно з якими урядові сили Сирії здійснили три напади із застосуванням хлорного газу на села в 2014 і 2015 роках.
Росія назвала "непереконливою" цю доповідь ООН. Москва вважає, що жодних санкцій у зв’язку з цією доповіддю не має бути.
Натомість Велика Британія, Франція і Сполучені Штати наполягають на санкціях і стверджують, що резолюції ООН чітко передбачають такі дії у відповідь на застосування хімічної зброї.