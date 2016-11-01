ООН продлила расследование химатак в Сирии

Время до 18 ноября дипломаты должны использовать, чтобы возобновить расследование еще на один год.

На прошлой неделе в совместном докладе ООН и Организации за запрещение химического оружия были обнародованы документы, согласно которым правительственные силы Сирии провели три нападения с применением хлорного газа на села в 2014 и 2015 годах.

Россия назвала "неубедительным" этот доклад ООН. Москва считает, что никаких санкций в связи с этим докладом не должно быть.

Зато Великобритания, Франция и Соединенные Штаты настаивают на санкциях и утверждают, что резолюции ООН четко предусматривают такие действия в ответ на применение химического оружия.