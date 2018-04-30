ООН повідомила про загострення ситуації в провінції Хомс у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. ООН отримала повідомлення про збройні сутички у декількох районах на півночі провінції Хомс у Сирії, які призвели до жертв серед мирних жителів, а також завдали шкоди цивільній інфраструктурі. Про це повідомив у понеділок журналістам офіційний представник генерального секретаря всесвітньої організації Стефан Дюжаррік, інформує УНН.
“Наші гуманітарні колеги в Сирії стурбовані безпекою і захистом десятків тисяч людей на тлі інформації, що надходить про зіткнення в декількох районах на півночі провінції Хомс. За повідомленнями, що надходять, бойові дії призвели до загибелі і поранень людей, здійснювалися напади на цивільну інфраструктуру. Вчора місцеві джерела доповіли , що в результаті ударів було виведено з ладу два госпіталі в районах Аз-Заафарані і Ер-Растан”, — сказав Дюжаррік. За його словами, до жертв також привели обстріли, здійснювані з північної частини провінції і з міста Хомс.
Від імені ООН Стефан Дюжаррік закликав всі сторони, а також тих, хто має на них вплив, забезпечити безпеку мирних жителів і захистити цивільну інфраструктуру, а також дозволити надати гуманітарну допомогу населенню.
Як повідомляв УНН, у Сирії готується новий етап евакуації.