ООН сообщила об обострении ситуации в провинции Хомс в Сирии

“Наши гуманитарные коллеги в Сирии обеспокоены безопасностью и защитой десятков тысяч людей на фоне информации, поступающей о столкновениях в нескольких районах на севере провинции Хомс. По поступающим сообщениям, боевые действия привели к гибели и ранениям людей, совершались нападения на гражданскую инфраструктуру. Вчера местные источники доложили, что в результате ударов были выведены из строя два госпиталя в районах Аз-Заафарана и Эр-Растан”, — сказал Дюжаррик. По его словам, к жертвам также привели обстрелы, осуществляемые с северной части провинции и из города Хомс.

От имени ООН Стефан Дюжаррик призвал все стороны, а также тех, кто имеет на них влияние, обеспечить безопасность мирных жителей и защитить гражданскую инфраструктуру, а также позволить оказать гуманитарную помощь населению.

Как сообщал УНН, в Сирии готовится новый этап эвакуации.