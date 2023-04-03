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ООН: понад 5 млн українців отримали тимчасовий захист у Європі

ООН: понад 5 млн українців отримали тимчасовий захист у Європі

Київ • УНН

 • 1169585 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Понад 5 мільйонів українців отримали статус тимчасового захисту в Європі. Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у країнах Європейського Союзу зареєстровано 5 008 482 українців, які набули офіційного статусу захисту. З початку 2023 року їх кількість збільшилася на 185 тисяч осіб у порівнянні з кінцем січня. Інформацію про кількість українських біженців ООН отримало з даних, наданих місцевими органами влади.

Найбільше українців зі статусом тимчасового захисту проживає у Польщі – 1,577 мільйона. Друге місце посідає Німеччина, яка прихистила 922 тисячі осіб, третє - Чехія зі 502 тисячами українців. За даними ООН, у Великій Британії проживає понад 191 тисяча українських біженців, ще понад 173 тисячі - в Італії, понад 171 тисяча -  в Іспанії.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Європі зафіксували понад 8 мільйонів українських біженців. Серед них у тому числі ті громадяни, які повернулися додому або поїхали до інших країн світу, повідомило управління.

Нагадаємо

Агентство ООН у справах біженців в березні цього року відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни осіб.

Українські Національні Новини

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