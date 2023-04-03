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ООН: более 5 млн украинцев получили временную защиту в Европе

ООН: более 5 млн украинцев получили временную защиту в Европе

Киев • УНН

 • 1169577 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Более 5 миллионов украинцев получили статус временной защиты в Европе. Об этом свидетельствуют данные в отчете Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в странах Европейского Союза зарегистрировано 5 008 482 украинцев, которые получили официальный статус защиты. С начала 2023 года их количество увеличилось на 185 тысяч человек по сравнению с концом января. Информацию о количестве украинских беженцев ООН получило из данных, предоставленных местными органами власти.

Больше всего украинцев со статусом временной защиты проживает в Польше – 1,577 миллиона. Второе место занимает Германия, которая приютила 922 тысячи человек, третье - Чехия с 502 тысячами украинцев. По данным ООН, в Великобритании проживает более 191 тысячи украинских беженцев, еще более 173 тысяч - в Италии, более 171 тысячи -  в Испании.

Всего с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в Европе зафиксировали более 8 миллионов украинских беженцев. Среди них, в том числе, те граждане, которые вернулись домой или уехали в другие страны мира, сообщило управление.

Напомним

Агентство ООН по делам беженцев в марте этого года возобновило регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и пострадавших от войны лиц.

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