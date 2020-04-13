ООН допоможе Кабміну розробити концепцію програми розвитку молоді до 2025 року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністерство молоді та спорту України за підтримки програми розвитку ООН в Україні розпочинає розробку концепції соціальної програми "Молодь України до 2025 року". В розробці можуть взяти участь люди, що займаються молодіжною політикою, волонтери та молодь, що бере участь в проектах та заходах. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства.
"Міністерство молоді та спорту України за підтримки програми розвитку ООН в Україні розпочинає процес розробки концепції державної цільової соціальної програми "Молодь України до 2025 року". Для нас надзвичайно важливо зібрати думки, пропозиції та бачення щодо нової програми людей, які займаються молодіжною політикою професійно у громадському чи державному секторі, долучаються до ініціатив як волонтери та безпосередньо молодих людей, які беруть участь у проектах та заходах", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що свої пропозиції можна надіслати до 24 квітня. Результати опитування будуть узагальнені, оприлюднені та використані при розробці проекту концепції.
"Цей процес є життєвонеобхідним для реалізації молодіжної політики в Україні. Концепція програми визначає пріоритетні напрями розвитку молодіжного сектору та передбачає відповідне фінансування", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки зберегло фінансування для більшості ключових програм під час ухвалення Верховною Радою змін до Держбюджету 2020 року.