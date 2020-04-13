ООН допоможе Кабміну розробити концепцію програми розвитку молоді до 2025 року

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністерство молоді та спорту України за підтримки програми розвитку ООН в Україні розпочинає розробку концепції соціальної програми "Молодь України до 2025 року". В розробці можуть взяти участь люди, що займаються молодіжною політикою, волонтери та молодь, що бере участь в проектах та заходах. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства.