ООН поможет Кабмину разработать концепцию программы развития молодежи до 2025 года

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины при поддержке Программы развития ООН в Украине начинает разработку концепции социальной программы "Молодежь Украины до 2025 года". В разработке могут принять участие люди, занимающиеся молодежной политикой, волонтеры и молодежь, участвующая в проектах и мероприятиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества.