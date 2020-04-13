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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 25893 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 35703 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 52511 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 54431 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 72983 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130519 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130197 просмотра

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ООН поможет Кабмину разработать концепцию программы развития молодежи до 2025 года

ООН поможет Кабмину разработать концепцию программы развития молодежи до 2025 года

Киев  •  УНН

 • 10531 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины при поддержке Программы развития ООН в Украине начинает разработку концепции социальной программы "Молодежь Украины до 2025 года". В разработке могут принять участие люди, занимающиеся молодежной политикой, волонтеры и молодежь, участвующая в проектах и мероприятиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества.

"Министерство молодежи и спорта Украины при поддержке Программы развития ООН в Украине начинает процесс разработки концепции государственной целевой социальной программы "Молодежь Украины до 2025 года". Для нас чрезвычайно важно собрать мнения, предложения и видение новой программы людей, которые занимаются молодежной политикой профессионально в общественном или государственном секторе, которые приобщаются к инициативам как волонтеры и непосредственно молодые люди, которые участвуют в проектах и мероприятиях", - говорится в сообщении.

Указано, что свои предложения можно прислать до 24 апреля. Результаты опроса будут обобщены, опубликованы и использованы при разработке проекта концепции.

"Этот процесс жизненно необходимым для реализации молодежной политики в Украине. Концепция программы определяет приоритетные направления развития молодежного сектора и предусматривает соответствующее финансирование", - указано в сообщении.

Напомним, Министерство образования и науки сохранило финансирование для большинства ключевых программ при принятии Верховной Радой изменений в Госбюджет 2020 года.

Украинские Национальные Новости

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