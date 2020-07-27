ООН: через пандемію у світі зросло забруднення середовища масками та рукавицями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Пандемія коронавірусу привела до різкого зростання забруднення навколишнього середовища одноразовими виробами, такими як пластикові лицьові маски і флакони з дезинфікуючим засобом для рук. Про це йдеться в поширеному в понеділок повідомленні Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), зазначає УНН.
За оцінками експертів, в результаті прийняття обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією відбулося скорочення викидів парникових газів до 5%, але “далеко не всі заходи, спрямовані на протидію коронавірусу, отримали позитивний ефект на навколишнє середовище”.
“Наші вулиці, пляжі і океани піддалися справжньому цунамі відходів, в тому числі захисних масок, рукавичок, флаконів з дезинфікуючим засобом для рук і упаковок для продуктів харчування”, — інформували вони.
“Забруднення пластиком вже було однією з головних загроз нашій планеті до спалаху коронавірусу”, — зазначила директор департаменту міжнародної торгівлі ЮНКТАД Памела Коук-Хемілтон. За її словами, “раптовий сплеск щоденного споживання виробів, покликаних забезпечити безпеку людей і зупинити хворобу, значно погіршив ситуацію”.
Так, світові продажі одноразових масок злетіли з приблизно 800 млн доларів в 2019 році до 166 млрд доларів в 2020-му. “Але це лише частина проблеми. В результаті соціального дистанціювання різко зросла щоденна кількість доставок продуктів харчування на будинок, загорнутих в численні пакувальні матеріали. Внаслідок цього у багато разів зріс обсяг пластикових відходів”, — сказано в доповіді ЮНКТАД.
Додамо, що за даними ООН через пандемію для близько 25% населення арабських країн загрожують злидні.