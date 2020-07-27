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4 марта, 13:25 • 112005 просмотра

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ООН: из-за пандемии в мире возросло загрязнение среды масками и перчатками

ООН: из-за пандемии в мире возросло загрязнение среды масками и перчатками

Киев  •  УНН

 • 12753 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми изделиями, такими как пластиковые лицевые маски и флаконы с дезинфицирующим средством для рук. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), отмечает УНН.

По оценкам экспертов, в результате принятия ограничительных мер в связи с пандемией произошло сокращение выбросов парниковых газов до 5%, но “далеко не все меры, направленные на противодействие коронавирусу, возымели позитивный эффект на окружающую среду”.

“Наши улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания”, — информировали они.

“Загрязнение пластиком уже являлось одной из главных угроз нашей планете до вспышки коронавируса”, — отметила директор департамента международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Хамильтон. По ее словам, “внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно усугубил ситуацию”.

Так, мировые продажи одноразовых масок взлетели с примерно 800 млн долларов в 2019 году до 166 млрд долларов в 2020-м. “Но это лишь часть проблемы. В результате социального дистанцирования резко возросло ежедневное количество доставок продуктов питания на дом, завернутых в многочисленные упаковочные материалы. Вследствие этого многократно возрос объем пластиковых отходов”, — сказано в докладе ЮНКТАД.

Добавим, что по данным ООН из-за пандемии для около 25% населения арабских стран угрожает нищета.

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