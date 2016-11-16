ОНН: 75 тис. дітей у північно-східній частині Нігерії можуть померти від голоду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. ООН заявила про те, що близько 75 тис. дітей у північно-східній частині Нігерії можуть померти від голоду “протягом наступних кількох місяців”, передає УНН з посиланням на ВВС.
Координатор ООН Пітер Ландберг повідомив про те, що загалом 14 млн людей в регіоні потребують гуманітарної допомоги, який був оплотом бойовиків “Боко Харам”.
Також він попередив, що у ООН зараз немає достатньо коштів, щоб запобігти кризі.
Нагадаємо, що джихадисти “Боко Харам” спустошили регіон ще до того, коли в останні місяці їх витіснили сили Нігерії.
Як повідомляв УНН, третій комітет Генеральної асамблеї ООН з прав людини, схвалив проект резолюції з критичною оцінкою становища з правами людини в окупованій Росією українській Автономній Республіці Крим.