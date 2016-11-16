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15 марта, 19:03 • 110217 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152589 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128985 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122145 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107926 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103070 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99158 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ОНН: 75 тыс. детей в северо-восточной части Нигерии могут умереть от голода

ОНН: 75 тыс. детей в северо-восточной части Нигерии могут умереть от голода

Киев • УНН

 • 8638 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. ООН заявила о том, что около 75 тыс. детей в северо-восточной части Нигерии могут умереть от голода "в течение следующих нескольких месяцев", передает УНН со ссылкой на ВВС .

Координатор ООН Питер Ландберг сообщил о том, что в целом 14 млн людей в регионе нуждаются в гуманитарной помощи.

Также он предупредил, что у ООН сейчас нет достаточно средств, чтобы предотвратить кризис.

Напомним, что джихадисты "Боко Харам" опустошили регион еще до того, как в последние месяцы их вытеснили силы Нигерии.

Как сообщал УНН, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по правам человека одобрил проект резолюции с критической оценкой положения с правами человека в оккупированной Россией украинской Автономной Республике Крым .

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