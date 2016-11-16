ОНН: 75 тыс. детей в северо-восточной части Нигерии могут умереть от голода
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. ООН заявила о том, что около 75 тыс. детей в северо-восточной части Нигерии могут умереть от голода "в течение следующих нескольких месяцев", передает УНН со ссылкой на ВВС .
Координатор ООН Питер Ландберг сообщил о том, что в целом 14 млн людей в регионе нуждаются в гуманитарной помощи.
Также он предупредил, что у ООН сейчас нет достаточно средств, чтобы предотвратить кризис.
Напомним, что джихадисты "Боко Харам" опустошили регион еще до того, как в последние месяцы их вытеснили силы Нигерии.
Как сообщал УНН, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по правам человека одобрил проект резолюции с критической оценкой положения с правами человека в оккупированной Россией украинской Автономной Республике Крым .