Омбудсмен закликає ГПУ розслідувати порушення прав людини 3 березня під ВР

КИЇВ. 5 березня. УНН. Офіс уповноваженого ВР з прав людини Валерії Лутковської опублікував відкрите звернення у зв’язку з порушенням прав людини при ліквідації наметового містечка під стінами Верховної Ради України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу омбудсмена.