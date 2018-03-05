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Омбудсмен закликає ГПУ розслідувати порушення прав людини 3 березня під ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Офіс уповноваженого ВР з прав людини Валерії Лутковської опублікував відкрите звернення у зв’язку з порушенням прав людини при ліквідації наметового містечка під стінами Верховної Ради України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу омбудсмена.

Інформація, отримана в результаті моніторингу Уповноваженого з прав людини та з відкритих джерел, свідчить про наявність обґрунтованих підстав стверджувати, що в діях правоохоронців вбачається низка грубих порушень прав людини, гарантованих Конституцією України, зокрема:

— права на мирне зібрання, адже ухвала суду не передбачала припинення зібрання, яке тривалий час зберігало характер мирного; відповідно до стандартів дії правоохоронців мають бути спрямовані на локалізацію порушника громадського порядку, а не мирного зібрання в цілому;

— права на свободу слова, оскільки щонайменше троє журналістів заявили про перешкоджання їхній діяльності та отримання тілесних ушкоджень з боку правоохоронців;

— права не бути підданим нелюдському поводженню (щонайменше 19 осіб отримали серйозні травми голови, опинились у лікарні з черепно-мозковими травмами), а також поводженню, що принижує людську гідність;

— права на особисту свободу, оскільки велику кількість людей було безпідставно затримано на тривалий час. Звертаємо особливу увагу на те, що відбулось грубе порушення Закону України “Про Національну поліцію”, яким поліцейському заборонено наносити удари по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт.

Залишається проблемою неможливість ідентифікувати особу правоохоронця, який порушує права людини. Ця проблема залишилась невирішеною з 2013 року навіть при наявності відповідного положення в Законі України “Про Національну поліцію”. Окремо звертаємо увагу на неприпустимість цинічних висловлювань окремих посадових осіб, які публічно висміюють порушення прав людини. Враховуючи це, є підстави сумніватись у проведенні об’єктивного розслідування вказаних подій.

З огляду на вищевикладене закликаємо:

— Генерального прокурора України забезпечити проведення швидкого та ефективного розслідування подій, що мали місце 3 березня 2018 року під стінами Верховної Ради України, передбачивши періодичне публічне звітування про результати такого розслідування.

— Верховну Раду України якнайшвидше розглянути законопроекти, які стосуються вдосконалення законодавства щодо ідентифікації поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

— Кабінет Міністрів України прийняти нормативно-правові акти щодо дій правоохоронців та інших служб для забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових заходів.

Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко. Постраждали четверо поліцейських, затримали більше 100 осіб.

Поліція відкрила провадження через ранкові події під ВР — за ст. 345 ККУ.

Українські Національні Новини

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