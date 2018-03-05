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Омбудсмен призывает ГПУ расследовать нарушения прав человек 3 марта под ВР

Омбудсмен призывает ГПУ расследовать нарушения прав человек 3 марта под ВР

Киев  •  УНН

 • 10520 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Офис уполномоченного ВР по правам человека Валерии Лутковской опубликовал открытое обращение в связи с нарушением прав человека при ликвидации палаточного городка под стенами Верховной Рады Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Информация, полученная в результате мониторинга Уполномоченного по правам человека и из открытых источников, свидетельствует о наличии серьезных оснований утверждать, что в действиях правоохранителей усматривается ряд грубых нарушений прав человека, гарантированных Конституцией Украины, в частности:

- права на мирное собрание, ведь решение суда не предусматривала прекращение собрание, которое длительное время сохраняло характер мирного; в соответствии со стандартами действия правоохранителей должны быть направлены на локализацию нарушителя общественного порядка, а не мирного собрания в целом;

- права на свободу слова, поскольку как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их деятельности и получении телесных повреждений со стороны правоохранителей;

- права не подвергаться бесчеловечному обращению (не менее 19 человек получили серьезные травмы головы, оказались в больнице с черепно-мозговыми травмами), а также обращения, унижающего человеческое достоинство;

- права на личную свободу, поскольку большое количество людей были безосновательно задержаны на длительное время. Обращаем особое внимание на то, что произошло грубое нарушение Закона Украины "О Национальной полиции", которым полицейскому запрещено наносить удары по голове, шее, ключичной области, половых органах, пояснице (копчике) и в живот.

Остается проблемой невозможности идентифицировать лицо милиционера, который нарушает права человека. Эта проблема осталась нерешенной с 2013 года даже при наличии соответствующего положения в Законе Украины "О Национальной полиции". Отдельно обращаем внимание на недопустимость циничных высказываний отдельных должностных лиц, публично высмеивают нарушения прав человека. Учитывая это, есть основания сомневаться в проведении объективного расследования указанных событий.

Учитывая вышеизложенное призываем:

- Генерального прокурора Украины обеспечить проведение быстрого и эффективного расследования событий, имевших место 3 марта 2018 под стенами Верховной Рады Украины, предусмотрев периодическую публичную отчетность о результатах такого расследования.

- Верховную Раду Украины как можно быстрее рассмотреть законопроекты, касающиеся совершенствования законодательства по идентификации полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

- Кабинет Министров Украины принять нормативно-правовые акты относительно действий правоохранителей и других служб для обеспечения охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий.

Напомним утром 3 марта во зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Пострадали четверо полицейских, задержаны более 100 человек.

Полиция открыла производство из-за утренних события под ВР - по ст. 345 УК.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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