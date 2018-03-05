Омбудсмен призывает ГПУ расследовать нарушения прав человек 3 марта под ВР

КИЕВ. 5 марта. УНН. Офис уполномоченного ВР по правам человека Валерии Лутковской опубликовал открытое обращение в связи с нарушением прав человека при ликвидации палаточного городка под стенами Верховной Рады Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.