Омбудсмен задекларувала 337,8 тис. грн зарплатні, квартиру і Hyundaі 2007 року

Відповідно до декларації, В.Лутковська має квартиру площею 53,5 кв.м. у Києві. Також Омбудсмен вказала квартиру площею 57,3 у Києві щодо якої вона має ордер на проживання. У декларації також вказаний гараж і садовий будинок площею 34 кв.м. (вартістю на момент набуття 10 тис. 600 грн).

Крім того, В.Лутковська має у власності Hyundaі Nucson 2007 року.

В якості Уповноваженого з прав людини В.Лутковська заробила 337 тисяч 821 грн. Також у декларації вказана допомога при народженні дитини, яку отримала донька В.Лутковської.

Омбудсмен також має валютний рахунок у Фінексбанку у розмірі 7 тис. євро.