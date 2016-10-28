Омбудсмен задекларувала 337,8 тис. грн зарплатні, квартиру і Hyundaі 2007 року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська задекларувала за 2015 рік квартиру у Києві, садовий будинок, а також зарплатню та Hyundaі 2007 року, передає УНН із посиланням на е-декларацію.
Відповідно до декларації, В.Лутковська має квартиру площею 53,5 кв.м. у Києві. Також Омбудсмен вказала квартиру площею 57,3 у Києві щодо якої вона має ордер на проживання. У декларації також вказаний гараж і садовий будинок площею 34 кв.м. (вартістю на момент набуття 10 тис. 600 грн).
Крім того, В.Лутковська має у власності Hyundaі Nucson 2007 року.
В якості Уповноваженого з прав людини В.Лутковська заробила 337 тисяч 821 грн. Також у декларації вказана допомога при народженні дитини, яку отримала донька В.Лутковської.
Омбудсмен також має валютний рахунок у Фінексбанку у розмірі 7 тис. євро.