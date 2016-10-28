Омбудсмен задекларировала 337,8 тыс. грн зарплаты, квартиру и Hyundaі 2007 года

Согласно декларации, В.Лутковская имеет квартиру площадью 53,5 кв.м. в Киеве. Также Омбудсмен указала квартиру площадью 57,3 в Киеве на проживание в которой она имеет ордер. В декларации также указан гараж и садовый дом площадью 34 кв.м. (стоимостью на момент приобретения 10 тыс. 600 грн).

Кроме того, В.Лутковская имеет в собственности Hyundaі Nucson 2007 года.

В качестве Уполномоченного по правам человека В.Лутковская заработала 337 тыс. 821 грн. Также в декларации указана помощь при рождении ребенка, которую получила дочь В.Лутковской.

Омбудсмен имеет также валютный счет в Финексбанке в размере 7 тыс. евро.