Омбудсмен: представник МКЧХ має терміново відвідати Балуха

“Володимир Балух, який голодує вже 97 день, посилив голодування. Це означає, що він від часткового типу знову переходить лише на воду. За час голодування Володимир втратив 30 кг ваги. Це несе величезну загрозу для його життя!” — коментує Омбудсмен.

За її словами, Володимира Балуха перевели із Сімферопольського СІЗО до Роздольнінського ізолятора тимчасового тримання, де він зазнає знущань і принижень за національними ознаками з боку керівника установи.

Крім того, лунають погрози помістити Володимира Балуха в штрафний ізолятор.

Омбудсмен наголошує, що за останні 10 днів перебування на території РФ їй не вдалось здійснити візит до жодного з українських політв’язнів. Адже російська сторона різними засобами перешкоджає цьому.

Враховуючи зазначене, Уповноважений Людмила Денісова вкотре звернулась до голови Регіональної делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у Російській Федерації, Білорусі та Молдові Магне Барту та керівника офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста в м. Сімферополь П‘єра-Еммануеля Дюкруе з проханням якнайшвидше відвідати Володимира Балуха у сімферопольському СІЗО та надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

“Закликаю всіх причетних, хто може вирішити це питання в Російській Федерації, надати мені доступ до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка та Станіслава Клиха!” — наголошує Людмила Денісова.

Раніше Омбудсмен вимагала від РФ термінового доступу до українського політв’язня Балуха.