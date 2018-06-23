Омбудсмен: представитель МККК должен немедленно посетить Балуха

“Владимир Балух, который голодает уже 97 день, усилил голодовку. Это означает, что он от частного типа снова переходит только на воду. За время голодовки Владимир потерял 30 кг веса. Это несет огромную угрозу для его жизни!” - комментирует Омбудсмен.

По ее словам, Владимира Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в Роздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны руководителя учреждения.

Кроме того, раздаются угрозы поместить Владимира Балуха в штрафной изолятор.

Омбудсмен отмечает, что за последние 10 дней пребывания на территории РФ ей не удалось осуществить визит ни к одному из украинских политзаключенных. Ведь российская сторона различными средствами препятствует этому.

Учитывая указанное, Уполномоченный Людмила Денисова раз обратилась к председателю Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове Магне Барту и руководителю офиса Международного комитета Красного Креста в г. Симферополь Пьеру-Эммануэлю Дюкруе с просьбой как можно быстрее посетить Владимира Балуха в симферопольском СИЗО и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

“Призываю всех причастных, кто может решить этот вопрос в Российской Федерации, предоставить мне доступ к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Александру Кольченко и Станиславу Клыху!”, — отмечает Людмила Денисова.

Ранее Омбудсмен требовала от РФ срочного доступа к украинскому политзаключенному Балуху.