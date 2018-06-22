Омбудсмен вимагає від РФ термінового доступу до українського політв’язня Балуха

“Український політв’язень Володимир Балух, який утримується у СІЗО в анексованому Криму, сьогодні заявив про перехід на сухе голодування.

Як зазначає Омбудсмен Людмила Денісова, в знак протесту він голодує з 19 березня 2018 року, а останні свідчення правозахисників стверджують, що його стан критичний та життя знаходиться під загрозою”, — йдеться у повідомленні.

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“Він голодує вже 96-й день. Сьогодні Володимир заявив про перехід на сухе голодування. Правозахисники повідомляють, що під час останнього слухання в так званому „Роздольненському районному суді“ в анексованому Криму Володимира Балуха допитали в якості підсудного. Він розповів про приниження та провокації з боку адміністрації Сімферопольського СІЗО”, — коментує Денісова.

Враховуючи зазначене, Уповноважений Людмила Денісова звертається до Міжнародного комітету Червоного Хреста, відділення якого знаходиться у Криму, з проханням відвідати українського політв’язня Володимира Балуха і надати йому кваліфіковану медичну допомогу, йдеться у повідомленні.

Крім того, Уповноважений також вимагає від РФ терміново надати їй можливість здійснити візит до Володимира Балуха та особисто перевірити стан його здоров’я, зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України заявляло, що життя ув’язненого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, який голодує вже понад 3 місяці — під загрозою.