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Омбудсмен требует от РФ срочного доступа к украинскому политзаключенному Балуху

Омбудсмен требует от РФ срочного доступа к украинскому политзаключенному Балуху

Киев  •  УНН

 • 9478 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова требует от РФ срочно предоставить ей возможность осуществить визит к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху и лично проверить состояние его здоровья, передает УНН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"Украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в СИЗО в аннексированном Крыму, сегодня заявил о переходе на сухую голодовку.

Как отмечает Омбудсмен Людмила Денисова, в знак протеста он голодает с 19 марта 2018 года, а последние показания правозащитников утверждают, что его состояние критическое и жизнь находится под угрозой", - говорится в сообщении.

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"Он голодает уже 96-й день. Сегодня Владимир заявил о переходе на сухую голодовку. Правозащитники сообщают, что во время последнего слушания в так называемом "Раздольненском районном суде" в аннексирована Крыму Владимира Балуха допросили в качестве подсудимого. Он рассказал об унижении и провокации со стороны администрации Симферопольского СИЗО", - комментирует Денисова.

Учитывая указанное, Уполномоченный Людмила Денисова обращается в Международный комитет Красного Креста, отделение которого находится в Крыму, с просьбой посетить украинского политзаключенного Владимира Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь, говорится в сообщении.

Кроме того, Уполномоченный также требует от РФ срочно предоставить ей возможность осуществить визит к Владимиру Балуху и лично проверить состояние его здоровья, отметили в пресс-службе.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины заявляло, что жизнь заключенного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который голодает уже более 3 месяцев - под угрозой.

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