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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51834 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Олімпіада в Пекіні: розклад виступів українців 9 лютого

Олімпіада в Пекіні: розклад виступів українців 9 лютого

Київ • УНН

 • 18498 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У п'ятий змагальний день на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні - у середу, 9 лютого - українські спортсмени виступатимуть у кваліфікаціях у трьох видах спорту, передає УНН.

Деталі

03:30. Санний спорт. Командні змагання. Чоловіки. Тренування (Антон Дукач)

04:14. Гірськолижний спорт. Слалом. Жінки. 1-й заїзд (Анастасія Шепіленко)

04:30. Гірськолижний спорт. Гірськолижна комбінація. Чоловіки. Швидкісний спуск. 1-ше тренування: (Іван Ковбаснюк)

09:00. Лижне двоборство. Лижне двоборство. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін. Пробний етап (Дмитро Мазурчук)

09:20. Скелетон. Чоловіки. Офіційне тренування. 5-й етап: (Владислав Гераскевич)

після завершення 5-го етапу — Чоловіки. Офіційне тренування. 6-й етап (Владислав Гераскевич)

10:00. Лижне двоборство. Лижне двоборство. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін: (Дмитро Мазурчук)

14:20. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 1-а спроба: (Ігор Стахів / Андрій Лисецький)

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