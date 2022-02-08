Олімпіада в Пекіні: розклад виступів українців 9 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У п'ятий змагальний день на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні - у середу, 9 лютого - українські спортсмени виступатимуть у кваліфікаціях у трьох видах спорту, передає УНН.
Деталі
03:30. Санний спорт. Командні змагання. Чоловіки. Тренування (Антон Дукач)
04:14. Гірськолижний спорт. Слалом. Жінки. 1-й заїзд (Анастасія Шепіленко)
04:30. Гірськолижний спорт. Гірськолижна комбінація. Чоловіки. Швидкісний спуск. 1-ше тренування: (Іван Ковбаснюк)
09:00. Лижне двоборство. Лижне двоборство. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін. Пробний етап (Дмитро Мазурчук)
09:20. Скелетон. Чоловіки. Офіційне тренування. 5-й етап: (Владислав Гераскевич)
після завершення 5-го етапу — Чоловіки. Офіційне тренування. 6-й етап (Владислав Гераскевич)
10:00. Лижне двоборство. Лижне двоборство. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін: (Дмитро Мазурчук)
14:20. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 1-а спроба: (Ігор Стахів / Андрій Лисецький)