Олимпиада в Пекине: расписание выступлений украинцев 9 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В пятый соревновательный день на Олимпийских играх-2022 в Пекине - в среду, 9 февраля - украинские спортсмены будут выступать в квалификациях в трех видах спорта, передает УНН.
Детали
03:30. Санный спорт. Командные соревнования. Мужчины. Тренировка (Антон Дукач)
04:14. Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. 1-й заезд (Анастасия Шепиленко)
04:30. Горнолыжный спорт. Горнолыжная комбинация. Мужчины. Скоростной спуск. 1-я тренировка: (Иван Ковбаснюк)
09:00. Лыжное двоеборье. Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство Гундерсена 10 км и обычный трамплин. Пробный этап (Дмитрий Мазурчук)
09:20. Скелетон. Мужчины. Официальная тренировка. 5-й этап: (Владислав Гераскевич)
После завершения 5-го этапа — Мужчины. Официальная тренировка. 6-й этап (Владислав Гераскевич)
10:00. Лыжное двоеборье. Лыжное двоеборье. Индивидуальное первенство Гундерсен 10 км и обычный трамплин: (Дмитрий Мазурчук)
14:20. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 1-я попытка: (Игорь Стахив / Андрей Лисецкий)