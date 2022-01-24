Олімпіада у Пекіні: серед учасників виявили перший випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Перший випадок зараження коронавірусною хворобою COVID-19 був виявлений у члена команди зимових Олімпійських ігор в Пекіні. Про це повідомив оргкомітет у понеділок, за 11 днів до відкриття ігор, пише УНН з посиланням на Kyodo News.
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Організаційний комітет, як повідомляється, не назвав члена команди або країну, яку він представляє, але заявив, що зараження було підтверджено ПЛР-тестом, проведеним в неділю в Пекінському аеропорту.
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Як стало відомо раніше, в Пекіні на тлі наближення Олімпіади від мандрівників вимагатимуть робити тест на коронавірус протягом 72 годин після прибуття.
Нові правила діятимуть з 22 січня до кінця березня 2022 року. Їх введуть для того, щоб стримати поширення штаму коронавірусу "Омікрон", уникнути спалаху заражень і успішно провести зимові Олімпійські ігри.
Додамо
Зимові Олімпійські ігри 2022 року проведуть без глядачів у Пекіні з 4 по 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 по 13 березня.