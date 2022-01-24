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15 марта, 19:03 • 106982 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144004 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123925 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117405 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105091 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101609 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93563 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Олимпиада в Пекине: среди участников выявили первый случай COVID-19

Олимпиада в Пекине: среди участников выявили первый случай COVID-19

Киев • УНН

 • 25737 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Первый случай заражения коронавирусной болезнью COVID-19 был выявлен у члена команды зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил оргкомитет в понедельник, за 11 дней до открытия игр, пишет УНН со ссылкой на Kyodo News.

Детали

Организационный комитет, как сообщается, не назвал члена команды или страну, которую он представляет, но заявил, что заражение было подтверждено ПЦР-тестом, проведенным в воскресенье в пекинском аэропорту.

Добавим

Как стало известно ранее, в Пекине на фоне приближения Олимпиады от путешественников будут требовать делать тест на коронавирус в течение 72 часов после прибытия.

Новые правила будут действовать с 22 января до конца марта 2022 года. Их введут для того, чтобы сдержать распространение штамма коронавируса "Омикрон", избежать вспышки заражений и успешно провести зимние Олимпийские игры.

Добавим

Зимние Олимпийские игры 2022 года проведут без зрителей в Пекине с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

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