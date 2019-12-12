Олімпіада-2024: організатори обрали Таїті місцем проведення змагань з серфінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Оргкомітет літніх Олімпійських ігор у Парижі 2024 року прийняв рішення провести змагання з серфінгу біля берегів острова Таїті. Про це повідомляє пресслужба оргкомітету, передає УНН.
Таїті є центральним островом Французької Полінезії (заморське співтовариство Франції). Теахупоо є одним з найпопулярніших місць проведення змагань з серфінгу.
“Оргкомітет Ігор вибрав поселення Теахупоо на Таїті місцем проведення змагань з серфінгу. Наступним кроком є перевірка Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) обраного місця проведення змагань”, — йдеться в заяві прес-служби.
Раніше британська газета The Guardian повідомляла, що Таїті розглядалося в якості альтернативного варіанту іншим можливим місцям проведення змагань з серфінгу, розташованим в континентальній Франції: Бретані (регіону Франції) і місту Біарріц, що знаходиться на південному заході країни в Новій Аквітанії. У липні президент МОК Томас Бах заявив, що рішення про місце проведення змагань з серфінгу приймає Національний олімпійський комітет (НОК) Франції, однак, на його думку, змагання слід провести в максимально близькому місці до Парижу.
L'une des plus belles vagues au monde pour des Jeux spectaculaires! Paris 2024 choisit la vague de Teahupo'o à Tahiti pour accueillir l'épreuve de Surf ! Prochaine étape : validation du CIO. #EnRoutepourParis2024 pic.twitter.com/savLeWgmTi— Paris 2024 (@Paris2024) December 12, 2019