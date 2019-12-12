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Олимпиада-2024: организаторы выбрали Таити местом проведения соревнований по серфингу

Олимпиада-2024: организаторы выбрали Таити местом проведения соревнований по серфингу

Киев  •  УНН

 • 12560 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже 2024 принял решение провести соревнования по серфингу у берегов острова Таити. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета, передает УНН.

Таити является центральным островом Французской Полинезии (заморское сообщество Франции). Теахупоо является одним из самых популярных мест проведения соревнований по серфингу.

“Оргкомитет Игр выбрал деревню Теахупоо на Таити местом проведения соревнований по серфингу. Следующим шагом является проверка Международным олимпийским комитетом (МОК) выбранного места проведения соревнований”, — говорится в заявлении прессслужбы.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что Таити рассматривался в качестве альтернативного варианта другим возможным местам проведения соревнований по серфингу, расположенным в континентальной Франции: Бретани (региону Франции) и городу Биарриц, который находится на юго-западе страны в Новой Аквитании. В июле президент МОК Томас Бах заявил, что решение о месте проведения соревнований по серфингу принимает Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции, однако, по его мнению, соревнования следует провести в максимально близком месте к Парижу.

L’une des plus belles vagues au monde pour des Jeux spectaculaires! Paris 2024 choisit la vague de Teahupo’o à Tahiti pour accueillir l’épreuve de Surf! Prochaine étape: validation du CIO. # EnRoutepourParis2024 pic.twitter.com/savLeWgmTi

— Paris 2024 (@ Paris2024) December 12, 2019

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