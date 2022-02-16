Олімпіада-2022: український фристайліст Абраменко потрапив в обійми росіянина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Фристайліста Олександра Абраменка, який здобув для України першу медаль на Олімпіаді-2022, обійняв російський спортсмен Ілля Буров, інформує УНН.
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Після оголошення результатів змагань фристайлістів на Олімпійських іграх 2022 у Пекіні фотограф зловив момент обіймів росіянина Іллі Бурова, який посів третє місце, із українцем Олександром Абраменком, який виграв срібло.
Додамо
Це вже не перші обійми між цими спортсменами на Олімпіаді. Абраменко обіймався з Буровим під час Ігор 2018 року, коли здобув золоту медаль. Росіянин тоді також посів третє місце.
Нагадаємо
Український фристайліст Олександр Абраменко у лижній акробатиці виграв для України першу медаль на Олімпіаді-2022. Спортсмен заробив 116,50 балів та посів друге місце.
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