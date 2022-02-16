Олимпиада-2022: украинский фристайлист Абраменко попал в объятия россиянина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Фристайлиста Александра Абраменко, который завоевал для Украины первую медаль на Олимпиаде-2022, обнял российский спортсмен Илья Буров, информирует УНН.
Детали
После объявления результатов соревнований фристайлистов на Олимпийских играх 2022 в Пекине фотограф поймал момент объятий россиянина Ильи Бурова, занявшего третье место, с украинцем Александром Абраменко, который выиграл серебро.
Добавим
Это уже не первые объятия между этими спортсменами на Олимпиаде. Абраменко обнимался с Буровым во время Игр 2018 года, когда получил золотую медаль. Россиянин тогда тоже занял третье место.
Напомним
Украинский фристайлист Александр Абраменко в лыжной акробатике выиграл для Украины первую медаль на Олимпиаде-2022. Спортсмен заработал 116,50 баллов и занял второе место.
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