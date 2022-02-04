Дайте миру шанс: глава МОК під час відкриття зимових Ігор нагадав про олімпійське перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах звернувся із закликом до політичної влади у всьому світі дотримуватися олімпійського перемир'я. Про це він заявив під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні, пише УНН.
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За словами Баха, місія Олімпійських ігор полягає в тому, щоб об'єднати її учасників у мирному змаганні, будувати мости, а не зводити стіни.
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“Ця місія рішуче підтримується Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Вона ухвалила резолюцію про олімпійське перемир'я консенсусом усіх 193 держав-членів ООН. У резолюції прямо згадуєтеся ви, олімпійські спортсмени, вітається те, як ви просуваєте мир та людське порозуміння через олімпійські ідеали», - заявив глаа МОК.
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"У цьому олімпійському дусі світу я звертаюся до всіх політичних властей у всьому світі: дотримуйтесь своєї прихильності до цього олімпійського перемир'я. Дайте світу шанс", - додав він.
Доповнення
Зимові Олімпійські ігри 2022 у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри – з 4 до 13 березня.
Зазначимо, що останніми роками між Китаєм і кількома західними країнами зросла напруженість через низку дипломатичних питань.
Зокрема, стосунки ускладнилися через занепокоєння станом китайської тенісистки Пен Шуай, яку не бачили на публіці кілька тижнів після того, як вона звинуватила колишнього віце-прем'єра КНР Чжана Гаолі у сексуальному насильстві.
180 правозахисних організацій та представників меншин із КНР звернулися до світової спільноти з проханням бойкотувати зимову Олімпіаду 2022 року.
Дипломатичний бойкот передбачає відмову офіційних осіб від поїздки на Ігри. Як зазначали, спортсменів це не стосується.
Першими бойкот оголосили США. Згодом приєдналися Великобританія, Австралія, Канада та Словаччина.
Нагадаємо
У перший день змагань на ХХІ зимових Олімпійських іграх на старт вийде четверо представників України.