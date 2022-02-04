Дайте миру шанс: глава МОК во время открытия зимних Игр напомнил об олимпийском перемирии

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах обратился с призывом к политической власти во всем мире придерживаться олимпийского перемирия. Об этом он заявил во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, пишет УНН.