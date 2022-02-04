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Дайте миру шанс: глава МОК во время открытия зимних Игр напомнил об олимпийском перемирии

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах обратился с призывом к политической власти во всем мире придерживаться олимпийского перемирия. Об этом он заявил во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, пишет УНН.

Детали

По словам Баха, миссия Олимпийских игр состоит в том, чтобы объединить ее участников в мирном соревновании, строить мосты, а не возводить стены.

Цитата

“Эта миссия решительно поддерживается Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Она приняла резолюцию об олимпийском перемирии консенсусом всех 193 государств-членов ООН. В резолюции прямо упоминаетесь вы, Олимпийские спортсмены, приветствуется то, как вы продвигаете мир и человеческое понимание через олимпийские идеалы", - заявил глаа МОК.

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"В этом олимпийском духе мира, я обращаюсь ко всем политическим властям во всем мире: следуйте своей привязанности к этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс", - добавил он.

Дополнение

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры - с 4 до 13 марта.

Отметим, что в последние годы между Китаем и несколькими западными странами возросла напряженность из-за ряда дипломатических вопросов.

В частности, отношения осложнились из-за беспокойства состоянием китайской теннисистки Пэн Шуай, которую не видели на публике несколько недель после того, как она обвинила бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли в сексуальном насилии.

180 правозащитных организаций и представителей меньшинств из КНР обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года.

Дипломатический бойкот подразумевает отказ официальных лиц от поездки на Игры. Как отмечали, спортсменов это не касается.

Первыми бойкот объявили США. Впоследствии присоединились Великобритания, Австралия, Канада и Словакия.

Напомним

В первый день соревнований на XXI зимних Олимпийских играх на старт выйдет четверо представителей Украины.

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