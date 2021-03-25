Олімпіада-2020: олімпійський факел погас на самому початку естафети

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По ходу першого дня учасники зіткнулися з невеликою затримкою — на одному з перших етапів естафети, яка в четвер проходила по префектурі Фукусіма, факел погас через сильні пориви вітру. Факел був негайно знову запалений від лампади, після чого забіг продовжився.

Естафета олімпійського вогню почалася в четвер вранці з території футбольного тренувального центру J-Village (“Джей-Вілладж”) у Фукусімі. Подія проходить в умовах здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню нового коронавірусу. Кожного факелоносця на безпечній відстані супроводжують близько десяти працівників оргкомітету Ігор, а також співробітники поліції, які стежать за тим, що відбувається. Крім того, контролюється і запалення кожного нового факела. Після цього попереднього бігуна просять відійти в сторону, координуючий працівник оргкомітету отримує від оточуючих колег інформацію про поточну ситуацію, і лише потім наступному факелоносцеві дозволяють продовжити забіг.

Забіг триватиме 121 день, а факел планується пронести через 859 муніципалітетів у всіх 47 префектурах країни. Як очікується, в естафеті візьмуть участь близько 10 тис. осіб.

Момент інциденту з факелом (після 12 хвилини і 20 секунд трансляції — ред.):