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Олімпіада-2020: у Фукусімі стартувала естафета олімпійського вогню

Олімпіада-2020: у Фукусімі стартувала естафета олімпійського вогню

Київ • УНН

 • 23071 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Естафета олімпійського вогню стартувала в четвер з території футбольного тренувального центру J-Village в префектурі Фукусіма, пише УНН з посиланням на офіційні ресурси Ігор-2020.

Деталі

В ході церемонії з нагоди старту на сцену по черзі виходили актори в костюмах самураїв, барабанщики і танцівниці. Потім учні з Фукусіми показали написані ними в честь Олімпіади картини, на яких були зображені журавлі, що летять і кит, який вистрибує з води, а також виконали музичні номери. Після цього хор японських школярів заспівав пісню Hana wa saku (“Квіти розпускаються”). Вона була складена за підтримки телеканалу NHK в рамках благодійної програми допомоги регіонам, що постраждали від землетрусу і цунамі 2011 року.

Нарешті, на сцену винесли лампаду з привезеним з Греції олімпійським вогнем, від якого було запалено вогонь факела естафети. Першим бігуном стала 34-річна футболістка Адзуса Івасімідзу, яка виступала в збірній Японії з 2006 по 2016 рік.

Сама естафета проходить в умовах здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню нового коронавірусу. Кожного факелоносця на безпечній відстані супроводжують близько десяти працівників оргкомітету Ігор, а також співробітники поліції, які стежать за тим, що відбувається. Крім того, контролюється і запалення кожного нового факела. Після цього попереднього бігуна просять відійти в сторону, координуючий працівник оргкомітету отримує від оточуючих колег інформацію про поточну ситуацію, і лише потім наступному факелоносцеві дозволяють продовжити забіг.

One of the most iconic teams in women ’s football — the 2011 @FIFAWWC winners — deliver another historic moment at the #OlympicTorchRelay
#StrongerTogether # Tokyo2020

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) March 25, 2 021

Забіг триватиме 121 день, а факел планується пронести через 859 муніципалітетів у всіх 47 префектурах країни. Як очікується, в естафеті візьмуть участь близько 10 тис. осіб.

Довідка

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

The #OlympicTorchRelay of # Tokyo2020 is LIVE!

Follow the first day of the tour of the Olympic flame that today lights the streets of Fukushima

https://t.co/JQkxKr1l3C #HopeLightsOurWay #StrongerTogether https://t.co/cjn2dpJCkf

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) March 25, 2021

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