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Олена Зеленська зустрілася з родиною прем’єр-міністра Швеції

Олена Зеленська зустрілася з родиною прем’єр-міністра Швеції

Київ • УНН

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КИЇВ.19 серпня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська у суботу, 19 серпня, під час офіційного візиту зустрілася з родиною прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона – дружиною Брігіттою Ед і трьома доньками. Як пише Олена Зеленська у телеграмі, вона відчула надзвичайно теплу гостинність на завершення сьогоднішнього дня, передає УНН.

Деталі

Розповідається, що дружина прем’єра Швеції – пані Ед – не тільки бізнес-леді й громадська активістка, а ще й пасторка в місцевій лютеранській громаді. Цікаво, що першу жінку-пастора тут висвятили ще в 1960 році, а нині саме жінки становлять більшість у цій професії.

Цитата

«Подякувала пані Ед за допомогу її країни й розповіла про те, як щодня від російської агресії страждають українці. І як для допомоги співвітчизникам у головних сферах – гуманітарній, медичній, освітній – я створила доброчинну Фундацію. Підтримуємо українців із допомогою іноземних меценатів, тож запросила шведський бізнес приєднатися», — відзначила Олена Зеленська.

Доповнення

Перша леді України наголосила, що кожна людина в Україні повинна почуватися фізично й ментально здоровою, захищеною, мати змогу реалізувати своє право на освіту й будувати майбутнє у своїй рідній країні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Швеції, 19 серпня, зустрівся з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Сільвією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЗеленський анонсував двосторонній договір між Україною та Швецією у рамках гарантій безпеки

Також у межах візиту до Швеції президент Зеленський провів зустріч зі спікером Риксдагу (парламенту швеції – ред.) Андреасом Норленом та лідерами політичних партій, представлених у найвищому законодавчому органі цієї країни.

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