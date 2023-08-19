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Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Швеції та лідерами парламентських партій

Київ • УНН

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КИЇВ.19 серпня. УНН. У межах візиту до Швеції президент Зеленський провів зустріч зі спікером Риксдагу (парламенту швеції – ред.) Андреасом Норленом та лідерами політичних партій, представлених у найвищому законодавчому органі цієї країни. Про це повідомили в офісі глави держави, передає УНН.

Деталі

Зеленський подякував шведським парламентарям за солідарність з Україною в боротьбі з російською агресією та підтримку всіх важливих рішень щодо надання допомоги нашій країні.

Цитата

«Особливо вдячні Швеції за потужну оборонну допомогу, яка значно зміцнила сили оборони України й захист українського неба. Розраховую на розширення співпраці наших країн на цьому напрямі», – зазначив Володимир Зеленський.

Доповнення

Під час зустрічі окрему увагу було приділено реалізації Української формули миру. Президент подякував за підтримку з боку Риксдагу його пропозицій щодо встановлення сталого та справедливого миру. Глава держави відзначив важливість практичного залучення Швеції до реалізації пунктів Формули щодо забезпечення радіаційної, ядерної та екологічної безпеки.

Сторони також обговорили кроки з наближення України до ЄС. Володимир Зеленський подякував Риксдагу за вагому підтримку на цьому шляху під час головування Швеції в Раді ЄС у першому півріччі 2023 року.

Президент висловив окрему подяку парламенту Швеції за участь у міжнародних зусиллях із деокупації Криму.

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