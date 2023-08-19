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Зеленський зустрівся з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Сільвією

Зеленський зустрівся з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Сільвією

Київ • УНН

 • 1071568 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Швеції, 19 серпня, зустрівся з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Сільвією, повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал президента.

Цитата

“Аудієнція в Короля Швеції Карла XVI Густава та Королеви Сільвії. Вдячні Швеції за всебічну підтримку нашої держави в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність”, - написав Зеленський у Telegram.

Голова держави зазначив, що Україна високо цінує потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. За його словами, підтримка від Швеції приносить вагомий внесок у боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Швеції, повідомив, українські пілоти вже почали випробувати шведські винищувачі Saab JAS-39 Gripen. Він також заявив, що Київ домовлятиметься зі Стокгольмом щодо отримання цього типу літаків.

Також заявив, що Україна обговорить роботу над двостороннім договором зі Швецією у рамках декларації "Групи семи" щодо гарантій безпеки.

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