Зеленський зустрівся з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Сільвією
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Швеції, 19 серпня, зустрівся з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Сільвією, повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал президента.
Цитата
“Аудієнція в Короля Швеції Карла XVI Густава та Королеви Сільвії. Вдячні Швеції за всебічну підтримку нашої держави в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність”, - написав Зеленський у Telegram.
Голова держави зазначив, що Україна високо цінує потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. За його словами, підтримка від Швеції приносить вагомий внесок у боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Швеції, повідомив, українські пілоти вже почали випробувати шведські винищувачі Saab JAS-39 Gripen. Він також заявив, що Київ домовлятиметься зі Стокгольмом щодо отримання цього типу літаків.
Також заявив, що Україна обговорить роботу над двостороннім договором зі Швецією у рамках декларації "Групи семи" щодо гарантій безпеки.