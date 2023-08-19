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Зеленский встретился с Королем Швеции Карлом XVI Густавом и Королевой Сильвией

Зеленский встретился с Королем Швеции Карлом XVI Густавом и Королевой Сильвией

Киев • УНН

 • 1071565 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Швеции, 19 августа, встретился с Королем Швеции Карлом XVI Густавом и Королевой Сильвией, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал президента.

Цитата

“Аудиенция у Короля Швеции Карла XVI Густава и Королевы Сильвии. Благодарны Швеции за всестороннюю поддержку нашего государства в борьбе за независимость и территориальную целостность”, - написал Зеленский в Telegram.

Глава государства отметил, что Украина высоко ценит мощную помощь Швеции по всем возможным направлениям. По его словам, поддержка от Швеции приносит весомый вклад в борьбу украинцев за свободу и европейское будущее.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию, сообщил, украинские пилоты уже начали испытывать шведские истребители Saab JAS-39 Gripen. Он также заявил, что Киев будет договариваться со Стокгольмом о получении этого типа самолетов.

Также заявил, что Украина обсудит работу над двусторонним договором со Швецией в рамках декларации "Группы семи" по гарантиям безопасности.

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