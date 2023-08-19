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Українські пілоти почали випробувати шведські винищувачі Saab JAS-39 Gripen - Зеленський

Київ • УНН

 • 1107047 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочим візитом у Швеції, заявив, що українські пілоти вже почали випробувати шведські винищувачі Saab JAS-39 Gripen. Він також заявив, що Київ домовлятиметься зі Стокгольмом щодо отримання цього типу літаків, інформує УНН з посиланням на його спільну пресконференцію з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. 

Цитата

"Говорили й про іншу сильну шведську машину - літаки Gripen. Це гордість Швеції. І я впевнений, що Gripen можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen за участю українців, наших пілотів, уже почалися", - сказав очільник держави.

Деталі

Зеленський зазначив, що сьогодні з Крістерссоном обговорив кроки щодо можливостей відкрити тематику отримання цих швецьких літаків. Він додав, що пізніше зустрінеться зі спікером парламенту й представниками всіх політичних сил, щоб порушити це питання, "як одне з ключових із захисту нашого неба".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у суботу у Швеції зустрівся з прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном. Лідери держав домовились про посилення співробітництва щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування БМП CV90.

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