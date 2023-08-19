Украинские пилоты начали испытывать шведские истребители Saab JAS-39 Gripen - Зеленский

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"Говорили и о другой сильной шведской машине - самолетах Gripen. Это гордость Швеции. И я уверен, что Gripen могут сделать нашу свободу значительно более защищенной. Тестовые испытания Gripen с участием украинцев, наших пилотов, уже начались", - сказал глава государства.

Детали

Зеленский отметил, что сегодня с Кристерссоном обсудил шаги относительно возможностей открыть тематику получения этих шведских самолетов. Он добавил, что позже встретится с спикером парламента и представителями всех политических сил, чтобы поднять этот вопрос, "как один из ключевых по защите нашего неба".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу в Швеции встретился с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном’. Лидеры государств договорились об усилении сотрудничества по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию БМП CV90.