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України та Швеція посилять співробітництво щодо виробництва БМП CV90

України та Швеція посилять співробітництво щодо виробництва БМП CV90

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у суботу у Швеції зустрівся з прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном. Лідери держав домовились про посилення співробітництва щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування БМП CV90. Про це повідомляє УНН із посиланням на спільну Заяву про посилене співробітництво щодо платформи CV90, яку оприлюднила пресслужба українського президента. 

Цитата

“Після 18 місяців війни у Європі ми дійшли висновку, що сучасні й маневрені наземні бойові системи мають ключове значення для відсічі та перемоги над агресором. Одним із головних елементів як оборонних, так і наступальних операцій на полі бою є мобільність, вогнева потужність, надійність та захист екіпажу сучасної гусеничної бойової машини піхоти (БМП).

Визнаючи, що CV90 є високоефективною та сучасною бойовою машиною, Україна та Швеція переконані, що подальше співробітництво щодо платформи CV90 буде взаємовигідним.

Таким чином, ця Заява про наміри свідчить про прагнення України та Швеції посилити співробітництво щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування платформи CV90”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Швеція також підтримала й надалі підтримуватиме Україну навчанням, запасними частинами та технічним обслуговуванням цих машин.

Цією Заявою про наміри Швеція вкотре підтверджує своє зобов’язання продовжити свою потужну підтримку України стільки, скільки це буде потрібно, повідомляє пресслужба українського президента.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Швеції проводить переговори з прем'єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном, де у центрі уваги зокрема шведські БМП CV-90.

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