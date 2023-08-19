Украины и Швеция усилят сотрудничество по производству БМП CV90

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“После 18 месяцев войны в Европе мы пришли к выводу, что современные и маневренные наземные боевые системы имеют ключевое значение для отпора и победы над агрессором. Одним из главных элементов как оборонительных, так и наступательных операций на поле боя является мобильность, огневая мощь, надежность и защита экипажа современной гусеничной боевой машины пехоты (БМП).

Признавая, что CV90 является высокоэффективной и современной боевой машиной, Украина и Швеция убеждены, что дальнейшее сотрудничество по платформе CV90 будет взаимовыгодным.

Таким образом, это Заявление о намерениях свидетельствует о стремлении Украины и Швеции усилить сотрудничество по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию платформы CV90”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Швеция также поддержала и в дальнейшем будет поддерживать Украину обучением, запасными частями и техническим обслуживанием этих машин.

Этим Заявлением о намерениях Швеция в очередной раз подтверждает свое обязательство продолжить свою мощную поддержку Украины столько, сколько это потребуется, сообщает пресс-служба украинского президента.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Швецию проводит переговоры с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном, где в центре внимания в частности шведские БМП CV-90.