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Зеленский встретился со спикером парламента Швеции и лидерами парламентских партий

Киев • УНН

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КИЕВ.19 августа. УНН. В рамках визита в Швецию президент Зеленский провел встречу со спикером Риксдага (парламента Швеции – ред.) Андреасом Норленом и лидерами политических партий, представленных в высшем законодательном органе этой страны. Об этом сообщили в Офисе главы государства, передает УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил шведских парламентариев за солидарность с Украиной в борьбе с российской агрессией и поддержку всех важных решений по оказанию помощи нашей стране.

Цитата

«Особенно благодарны Швеции за мощную оборонную помощь, которая значительно укрепила силы обороны Украины и защиту украинского неба. Рассчитываю на расширение сотрудничества наших стран на этом направлении», – отметил Владимир Зеленский.

Дополнение

Во время встречи отдельное внимание было уделено реализации Украинской формулы мира. Президент поблагодарил за поддержку со стороны Риксдага его предложений по установлению устойчивого и справедливого мира. Глава государства отметил важность практического привлечения Швеции к реализации пунктов Формулы по обеспечению радиационной, ядерной и экологической безопасности.

Стороны также обсудили шаги по приближению Украины к ЕС. Владимир Зеленский поблагодарил Риксдаг за весомую поддержку на этом пути во время председательства Швеции в Совете ЕС в первом полугодии 2023 года.

Президент выразил отдельную благодарность парламенту Швеции за участие в международных усилиях по деоккупации Крыма.

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