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Елена Зеленская встретилась с семьей премьер-министра Швеции

Елена Зеленская встретилась с семьей премьер-министра Швеции

Киев • УНН

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КИЕВ.19 августа. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская в субботу, 19 августа, во время официального визита встретилась с семьей премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона – женой Бригиттой Эд и тремя дочерьми. Как пишет Елена Зеленская в телеграмме, она почувствовала чрезвычайно теплое гостеприимство в завершение сегодняшнего дня, передает УНН.

Детали

Рассказывается, что жена премьера Швеции – госпожа Эд – не только бизнес-леди и общественная активистка, но еще и пастор в местной лютеранской общине. Интересно, что первую женщину-пастора здесь высвятили еще в 1960 году, а сейчас именно женщины составляют большинство в этой профессии.

Цитата

«Поблагодарила госпожу Эд за помощь ее страны и рассказала о том, как ежедневно от российской агрессии страдают украинцы. И как для помощи соотечественникам в главных сферах – гуманитарной, медицинской, образовательной – я создала благотворительный Фонд. Поддерживаем украинцев с помощью иностранных меценатов, поэтому пригласила шведский бизнес присоединиться», — отметила Елена Зеленская.

Дополнение

Первая леди Украины подчеркнула, что каждый человек в Украине должен чувствовать себя физически и ментально здоровым, защищенным, иметь возможность реализовать свое право на образование и строить будущее в своей родной стране.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Швеции, 19 августа, встретился с Королем Швеции Карлом XVI Густавом и Королевой Сильвией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗеленский анонсировал двусторонний договор между Украиной и Швецией в рамках гарантий безопасности

Также в рамках визита в Швецию президент Зеленский провел встречу со спикером Риксдага (парламента швеции – ред.) Андреасом Норленом и лидерами политических партий, представленных в высшем законодательном органе этой страны.

Украинские Национальные Новости

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