"Олександрія" обіграла "Чорноморець" і очолила другу шістку УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Одесі на стадіоні “Чорноморець” однойменний клуб приймав “Олександрію” у поєдинку другої шістки 28-го туру УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу одеситів.
“Чорноморець” з перших хвилин позначив свої наміри — атакувати. Небезпечно проходив по правому флангу Ковалець, його “простріл” привів до кутового, після подачі якого ефектно бив головою Смирнов — мимо. Не менш агресивно діяв на тому ж краю Татарка. Але рахунок відкрили гості: після розіграшу “стандарту” краще за всіх у штрафному “моряків” зорієнтувався Старенький. На 24 хвилині суддя з Київської області Микола Балакін в призначив пенальті у ворота “Чорноморця”, і після удару Грицука рахунок став 0:2.
Розіграш кутового у другому таймі привів до успіху команди з Південної Пальміри. Ковалець подав, Жуніч пробив головою в поперечину, а Бобко виявився першим на добиванні — 1:2. Згодом “моряки” влаштували справжній штурм воріт Паньківа. Однак, штурм тривав недовго. Був шанс у Ковальця, якому довірили пробити штрафний метрах в 16-і від воріт, але він потрапив прямо в голкіпера. А ось удар Полярусу на 77-й хвилині виявився точним — 1:3.
Відзначимо, у турнірній таблиці “Олександрія” 33 очками вийшла на 7-ме місце, а “Чорноморець” на дні другої шістки — 12 рядок (22 очки).