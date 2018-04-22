"Александрия" обыграла "Черноморец" и возглавила вторую шестерку УПЛ

“Черноморец” с первых минут обозначил свои намерения — атаковать. Опасно проходил по правому флангу Ковалец, его “прострел” привел к угловому, после подачи которого эффектно бил головой Смирнов — мимо. Не менее агрессивно действовал на том же краю Татарка. Но счет открыли гости: после розыгрыша “стандарта” лучше всех в штрафной “моряков” сориентировался Старенький. На 24 минуте судья из Киевской области Николай Балакин в назначил пенальти в ворота “Черноморца”, и после удара Грицука счет стал 0:2.

Розыгрыш углового во втором тайме привел к успеху команды из Южной Пальмиры. Ковалец подал, Жунич пробил головой в перекладину, а Бобко оказался первым на добивании — 1:2. Впоследствии “моряки” устроили настоящий штурм ворот Панькова. Однако, штурм длился недолго. Был шанс у Ковальца, которому доверили пробить штрафной метрах в шестнадцатый от ворот, но он попал прямо в голкипера. А вот удар Полярус на 77-й минуте оказался точным — 1:3.

Отметим, в турнирной таблице “Александрия” 33 очками вышла на 7-е место, а “Черноморец” на дне второй шестерки — 12 строчку (22 очка).