"Олександрія" обігнала "Динамо" в турнірній таблиці чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У чемпіонаті України з футболу — УПЛ, відбувся заключний поєдинок першого ігрового дня 15 туру в якому київський “Арсенал” вдома зіграв із “Олександрією”, інформує УНН із посиланням на ФФУ.
“Олександрія” вже не задовольняється просто перебуванням у верхній частині таблиці. Команда Володимира Шарана стала реальним претендентом на місце в першій трійці та путівку до єврокубків наступного сезону.
На цей раз “містяни” обіграли в столиці “Арсенал-Київ” причому з більш ніж переконливим рахунком 3:0, та піднялися, принаймні на один день на другий рядок, обігнавши “Динамо” — 30 і 29 очок відповідно.
Примітно, що кияни продовжили клубні антирекордні серії — п’ять домашніх поразок поспіль та 21 матч на своєму полі з пропуском м’ячів. Хоча “каноніри” неодноразово були дуже близькі до забитого гола, але чудовий матч провів голкіпер гостей Паньків, який відбив, окрім іншого, й 11-метровий.
Також додамо, вже сьогодні тур закінчиться двома матчами: “Динамо” — “Маріуполь” та “Ворскла” — “Шахтар”.