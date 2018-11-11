"Александрия" обогнала "Динамо" в турнирной таблице чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В чемпионате Украины по футболу — УПЛ, состоялся заключительный поединок первого игрового дня 15 тура в котором киевский “Арсенал” дома сыграл с “Александрией”, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
“Александрия” уже не удовлетворяется просто пребыванием в верхней части таблицы. Команда Владимира Шарана стала реальным претендентом на место в первой тройке и путевку в еврокубки в следующем сезоне.
На этот раз “горожане” обыграли в столице “Арсенал-Киев” причем с более чем убедительным счетом 3:0, и поднялись, по крайней мере на один день на вторую строку, обогнав “Динамо” — 30 и 29 очков соответственно.
Примечательно, что киевляне продолжили клубные антирекордным серии — пять домашних поражений подряд и 21 матч на своем поле с пропуском мячей. Хотя “канониры” неоднократно были очень близки к забитого гола, но великолепный матч провел голкипер гостей Панькив, который отразил, помимо прочего, и 11-метровый.
Также добавим, уже сегодня тур закончится двумя матчами “Динамо” — “Мариуполь” и “Ворскла” — “Шахтер”.