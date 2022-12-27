Олександр Сирський відвідав підрозділи, які виконують бойові завдання на фронті: деталі

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Генерал-полковник поспілкувався з військовими та заслухав нагальні проблемні питання котрі потребують термінового вирішення.

Попри високу концентрацію сил ворога, йому вже який місяць не вдається взяти місто штурмом.

"Завдяки героїзму та титанічним зусиллям наших захисників фортеця Бахмут тримається", - йдеться у повідомленні Міноборони.

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Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час засідання обговорили ситуацію на фронті, зокрема, щодо Бахмута і Кремінної, а також плани на наступний рік.