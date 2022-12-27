Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили ситуацію навколо Бахмута і Кремінної та плани
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час засідання обговорили ситуацію на фронті, зокрема, щодо Бахмута і Кремінної, а також плани на наступний рік, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
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"Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники заслухали доповіді Головнокомандувача ЗСУ та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті, обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна", - повідомили в ОП.
Деталі
На засіданні, як повідомляється, розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням.
"Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік", - вказали в ОП.
Доповнення
23 грудня Зеленський провів чергове засідання Ставки, за підсумками якого повідомив про "перспективи на фронті". Він додав, що Україна готується до різних варіантів дій росії.