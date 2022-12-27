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Зеленский снова собрал Ставку: обсудили ситуацию вокруг Бахмута и Кременной и планы

Зеленский снова собрал Ставку: обсудили ситуацию вокруг Бахмута и Кременной и планы

Киев • УНН

 • 336498 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время заседания обсудили ситуацию на фронте, в частности, по Бахмуту и Кременной, а также планы на следующий год, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники заслушали доклады Главнокомандующего ВСУ и командующих войск оперативных направлений о ситуации на фронте, обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в том числе вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная" – сообщили в ОП.

Детали

На заседании, как сообщается, был рассмотрен вопрос обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием.

"Отдельно остановились на актуализации плана действий сил обороны на следующий год", - указали в ОП.

Дополнение

23 декабря Зеленский провел очередное заседание Ставки, по итогам которого сообщил о "перспективах на фронте". Он добавил, что Украина готовится к разным вариантам действий россии.

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