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Бачимо перспективи на фронті: Зеленський провів чергове засідання Ставки

Бачимо перспективи на фронті: Зеленський провів чергове засідання Ставки

Київ • УНН

 • 404834 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, за підсумками якого повідомив про "перспективи на фронті". Він додав, що Україна готується до різних варіантів дій росії, передає УНН.

Цитата

"Провів сьогодні Ставку. Як завжди, предметно. Готуємо найближчі місяці й загалом наступний рік. Завдання наші незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком", - заявив Зеленський.

Деталі

Президент поінформував, що на Ставці заслухали командувачів, на фронті спостерігаються перспективи. Він зазначив, що Україна готується до різних варіантів дій держави-терориста, "бачить її наміри" і буде відповідати.

Окремо обговорили ситуацію в енергетиці, зауважив Зеленський.

Нагадаємо

За інформацією Washington Post, в адміністрації президента США Джо Байдена є три різні моделі того, як могло б виглядати припинення війни в Україні шляхом переговорів, але лише одну підтримує Президент Володимир Зеленський.

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